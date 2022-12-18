Ротенберг о хоккее «3 на 3»: «Обсудим возможность создания женской сборной. Она обязательно нужна»

Роман Ротенберг сообщил, что ФХР может создать женскую сборную по хоккею «3 на 3».  «Мы считаем, что у нас сильная женская сборная и надо развивать и команды 3х3, и 5х5.

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