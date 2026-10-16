К середине 2030-х годов Россия должна создать первую атомную электростанцию на Луне. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на экскурсии для зарубежных ученых по музею «Атом» на ВДНХ, передает ТАСС.
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