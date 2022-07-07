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Журнал для российских генералов озвучил предпосылки для начала спецоперации на Украине

Журнал для российских генералов озвучил предпосылки для начала спецоперации на Украине

Спецоперация на Украине является логичным ответом Москвы на продвижение США и НАТО на земли бывших республик Советского Союза и попытку подчинить власти РФ, сказано журнале «Военная мысль», который издается для российских генералов и офицеров.

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