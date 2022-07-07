Журнал для российских генералов озвучил предпосылки для начала спецоперации на Украине

Спецоперация на Украине является логичным ответом Москвы на продвижение США и НАТО на земли бывших республик Советского Союза и попытку подчинить власти РФ, сказано журнале «Военная мысль», который издается для российских генералов и офицеров.
Спецоперация на Украине является логичным ответом Москвы на продвижение США и НАТО на земли бывших республик Советского Союза и попытку подчинить власти РФ, сказано журнале «Военная мысль», который издается для российских генералов и офицеров.
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