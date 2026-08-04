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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хабиб: «Я оплатил двум бойцам год занятий английским, а они выучили три слова: хорошо, альхамдулиллах и спасибо»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пошутил, как бойцы из его команды учат английский язык. «Я оплатил двум бойцам год занятий английским, а они выучили три слова: хорошо, альхамдулиллах и спасибо.

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