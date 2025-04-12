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В Уфе арестован начальник УФСИН России по Республике Башкортостан Владислав Дзюба, присваивавший премии своих подчинённых

В Уфе арестован начальник УФСИН России по Республике Башкортостан Владислав Дзюба, присваивавший премии своих подчинённых

ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, в ноябре 2024 года начальник УФСИН по Республике Башкортостан Владислав Дзюба, уверенный в своей безнаказанности с учетом занимаемой им должности, обратился к своим подчиненным из числа руководящего состава управления с требованием организовать сбор наличных денежных средств в виде части премии в общей сумме 3 400 000 рублей, выплаченной сотрудникам, для представительских нужд управления.

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