Перед наступлением холодов владельцам загородных домов необходимо проверить давление в системе отопления, герметичность соединений и состояние радиаторов, рассказал директор по строительству, инженер Павел Сулим в программе «Стройнадзор» на «Пятом канале».
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