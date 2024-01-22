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Белый дом: Если США перестанут помогать Киеву, то же самое сделать все союзники

Белый дом: Если США перестанут помогать Киеву, то же самое сделать все союзники

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 22 января, заявил, что если конгресс США не поддержит выделение новой помощи Киеву, другие союзники и партнеры также могут отказаться от помощи Украине, – сообщают СМИ.

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