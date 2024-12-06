Мать подростка из Чечни попросила справедливости и поблагодарила Кадырова

МОСКВА, 6 декабря, ФедералПресс. Мать 14-летнего Муслима Мурдиева, который был задержан по обвинению в участии в драке в одном из московских торговых центров, поблагодарила Рамзана Кадырова за поддержку ее сына.
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