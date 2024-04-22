СВО закончится на поле боя, а не в дипломатических салонах. Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале высказывает экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, после начала СВО возглавивший группу советников «Царские волки», оказывающую военно-техническую поддержку военнослужащим ЛДНР.
Рогозин: Хватит врать о ситуации на фронте
Комментарии
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Галина Обожина
Не ожидала от Рогозина таких откровений. Молодец, согласна с нам на 100%.
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7 час.
АА
Алекс Архипов
Мочи пендосов!
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5 час.
Леонид
Правильно. Хотя, статья за дискредитацию или фэйки всё же есть и кто-то может ей воспользоваться.
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38 мин.
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