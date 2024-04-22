Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Правильно. Хотя, статья за дискредитацию или фэйки всё же есть и кто-то может ей воспользоваться.Рогозин: Хватит в...
  • Nikolia Vovchenko
    Ну,да,конечно...Только как то не сходится с другими платформами,которые целые коллективы писали,а тут,ну прям левша д...Зачем Павел Дуров...
  • Михаил Гринжук
    хотел вот и получил.или думал тебе американский дадутНаконец-то сверши...

Рогозин: Хватит врать о ситуации на фронте

Рогозин: Хватит врать о ситуации на фронте

СВО закончится на поле боя, а не в дипломатических салонах. Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале высказывает экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, после начала СВО возглавивший группу советников «Царские волки», оказывающую военно-техническую поддержку военнослужащим ЛДНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Обожина
Не ожидала от Рогозина таких откровений.  Молодец, согласна с нам на 100%.
Ответить
7 час.
АА
Алекс Архипов
Мочи пендосов!
Ответить
5 час.
Леонид
Правильно. Хотя, статья за дискредитацию или фэйки всё же есть и кто-то может ей воспользоваться.
Ответить
38 мин.

Картина дня

наверх