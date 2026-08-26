38 мигрантов влезли в очередь на жилье: дело спускают на тормозах

Клан Юнусовых-Ахмедовых из 38 человек — двое стариков, шестеро детей и 30 внуков — получил паспорта, а затем, поставив на поток оформление жилищных сертификатов, отодвинул в очереди десятки оренбургских семей.
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