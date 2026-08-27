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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов о «Салавате»: «Грустил недели 4, что не оставили. Только привык, а опять непонимание, где буду – немножко ####### эта #####»

Нападающий « Сибири » Евгений Кузнецов поделился эмоциями от ухода из « Салавата Юлаева ». «Я недели четыре грустил, что в Уфе не оставили.

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