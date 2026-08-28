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Луис Энрике доволен ничьей с «Лиллем»: «Когда все думают, что «ПСЖ» обречен, мы способны переломить ситуацию»

Луис Энрике доволен ничьей с «Лиллем»: «Когда все думают, что «ПСЖ» обречен, мы способны переломить ситуацию»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью с «Лиллем» (2:2) в матче 2-го тура чемпионата Франции.

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