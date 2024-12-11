Сальдо призвал не допустить размещения контингента НАТО на Украине даже после СВО

На Украине даже после завершения специальной военной операции (СВО) нельзя допустить размещения контингента НАТО, ведь тогда противники РФ могут нарастить силу и возобновить конфликт с применением уже новых систем вооружений.
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