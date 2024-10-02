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Экс-глава ЦРУ заявил о необходимости разрешить ВСУ удары вглубь России

Экс-глава ЦРУ заявил о необходимости разрешить ВСУ удары вглубь России

Экс-глава ЦРУ Майк Помпео в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) объяснил, почему Запад должен разрешить ВСУ атаковать Россию дальнобойным иностранным оружием.

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