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Карлсон призвал к отстранению президента США от должности

Карлсон призвал к отстранению президента США от должности

Президента США Дональда Трампа следует немедленно отстранить от должности из-за намерения применить ядерное оружие в иранском конфликте, заявил бывший ведущий телеканала Fox News и популярный видеоблогер Такер Карлсон 28 августа в своем подкасте.

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