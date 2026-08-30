Карлсон призвал к отстранению президента США от должности

Президента США Дональда Трампа следует немедленно отстранить от должности из-за намерения применить ядерное оружие в иранском конфликте, заявил бывший ведущий телеканала Fox News и популярный видеоблогер Такер Карлсон 28 августа в своем подкасте.
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