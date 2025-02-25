«Слишком поздно»: эксперты оценили предупреждение экс-главы Google об угрозе использования ИИ террористами

МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт заявил об опасности применения искусственного интеллекта террористическими группировками и такими странами, как Северная Корея и Иран.
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