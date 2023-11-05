Махачев пошутил о поражении Льюиса от Алмейды на турнире UFC Fight Night 231

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Ислам Махачев отреагировал на поражение американского бойца смешанных единоборств (MMA) Деррика Льюиса от бразильца Жаилтона Алмейды на турнире UFC Fight Night 231 в Сан-Паулу (Бразалия).
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