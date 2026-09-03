Machado Backs U.S. Oil Partnership but Questions Venezuela Deal

Venezuelan opposition leader María Corina Machado is backing a long-term U.S. role in developing the country’s oil reserves, even as she questions who has the authority to sign the sweeping agreement announced by acting President Delcy Rodríguez.
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