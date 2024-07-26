Стали известны подробности перехода Клаудиньо из «Зенита» во «Фламенго»

Его продадут после покупки Ивана Илича Футбольный клуб «Зенит» начнет процесс продажи атакующего полузащитника Клаудиньо в бразильский «Фламенго» только после того, как оформит трансфер Ивана Илича из «Торино».
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