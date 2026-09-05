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Владимирские новости

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Из суда XIX века — в гостиницу: в Александрове нашли инвестора для памятника архитектуры

Из суда XIX века — в гостиницу: в Александрове нашли инвестора для памятника архитектуры

Цена особняка в Александрове снизилась с 7,5 млн до 3,4 млн рублей, новый инвестор планирует открыть в нем гостиницу и кафе, сохранив исторический облик здания.

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