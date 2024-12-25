Steak Lovers
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Steak Lovers

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Зимний шашлык с китайским маринадом. Острый и насыщенный ароматом

Зимний шашлык с китайским маринадом. Острый и насыщенный ароматом

Шашлык по-китайски — это яркая вариация привычного кавказского блюда, с необычным острым акцентом. В отличие от классического рецепта, здесь мясо маринуется сразу с острым соусом, а затем, в процессе жарки, его обкатывает еще более пикантный маринад.

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