Зимний шашлык с китайским маринадом. Острый и насыщенный ароматом

Шашлык по-китайски — это яркая вариация привычного кавказского блюда, с необычным острым акцентом. В отличие от классического рецепта, здесь мясо маринуется сразу с острым соусом, а затем, в процессе жарки, его обкатывает еще более пикантный маринад.