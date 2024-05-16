Рябков назвал абсурдом рассуждения о том, что РФ собирается нападать на НАТО

Руководитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Рябков обратил внимание на то, что держава не строит планов по нападению на Организацию Североатлантического Договора, а рассказы западных политических деятелей об этом не имеют смысла.
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