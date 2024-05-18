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На «Ночь музеев» в Астраханском краеведческом музее пройдет презентация книги историй участников СВО

На «Ночь музеев» в Астраханском краеведческом музее пройдет презентация книги историй участников СВО

Это первый сборник воспоминаний и заметок участников спецоперации, изданный в стране. Сегодня в «Ночь музеев» в 19:00 посетителям Астраханского краеведческого музея-заповедника представят уникальное издание «Жизнь за други своя.

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