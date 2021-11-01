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Чем украсить свой рабочий стол?

Чем украсить свой рабочий стол?

Подборка которая как минимум порадует глаз, а может даже вдохновит на обновки. Почему цветы должны стоять именно на окнах, ведь даже обычной траве можно придать забавный вид и ее зеленость будет радовать глаз, а не казаться чем то обыденным.

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