ДЕРИПАСКА ПРОТИВ РОССИИ И ПУТИНА

Путин стал, как Байден ни Б, ни М, ни кукареку

S

Serg

"Путин упустил время. Против него действует сплоченная команда олигархов и высших чиновников"- да, обмельчал офицер КГБ. Уже бы давно создал зондер команду ФСБ, ликвидаторов. Народ только бы приветствовал разборки с деятелями типа Дерипаски. Ну, помер "Максим" да и хуй с ним.