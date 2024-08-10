Пока всë внимание было отвлечено на вторжение ВСУ в Курскую область, один из самых обласканных в России олигархов, знатный любитель Рыбок, «король алюминия» Олег Дерипаска взбунтовался и пошел открыто против России.
ДЕРИПАСКА ПРОТИВ РОССИИ И ПУТИНА
Комментарии
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Путин стал, как Байден ни Б, ни М, ни кукареку
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31 мин.
Serg
Лишить этого пидораса имущества и приватизировать алюминиевый бизнес. Совсем твари поохуели от безнаказанности.
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28 мин.
S
Serg
"Путин упустил время. Против него действует сплоченная команда олигархов и высших чиновников"- да, обмельчал офицер КГБ. Уже бы давно создал зондер команду ФСБ, ликвидаторов. Народ только бы приветствовал разборки с деятелями типа Дерипаски. Ну, помер "Максим" да и хуй с ним.
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25 мин.
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