Тревожное время: эксперты сообщили об активности воров в праздники

Новогодние каникулы из года в год остаются временем повышенной активности воров и грабителей. По данным аналитиков компании «Delta Системы безопасности», число срабатывания тревожных сигнализаций в жилых помещениях и на объектах коммерческой недвижимости в этот период увеличивается на 30%.