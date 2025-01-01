Тревожное время: эксперты сообщили об активности воров в праздники

Новогодние каникулы из года в год остаются временем повышенной активности воров и грабителей. По данным аналитиков компании «Delta Системы безопасности», число срабатывания тревожных сигнализаций в жилых помещениях и на объектах коммерческой недвижимости в этот период увеличивается на 30%.
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