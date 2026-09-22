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Царьград

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Петер Мадьяр отказывается от участия Венгрии в "Карпатской восьмерке"

Петер Мадьяр отказывается от участия Венгрии в "Карпатской восьмерке"

Венгрия отказалась присоединиться к "Карпатской восьмерке", инициированной Украиной. Премьер-министр Петер Мадьяр заявил о существенных причинах такого решения.

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