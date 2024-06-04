Львовский областной военкомат подтвердил, что сотрудники ТЦК сбили велосипедиста

Львовский областной военкомат Украины подтвердил, что сотрудники одного из районных территориальных центров комплектования (ТЦК) сбили мужчину на велосипеде, и обосновал это тем, что они "не справились с эмоциями".
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