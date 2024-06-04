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Львовский областной военкомат подтвердил, что сотрудники ТЦК сбили велосипедиста

Львовский областной военкомат подтвердил, что сотрудники ТЦК сбили велосипедиста

Львовский областной военкомат Украины подтвердил, что сотрудники одного из районных территориальных центров комплектования (ТЦК) сбили мужчину на велосипеде, и обосновал это тем, что они "не справились с эмоциями".

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