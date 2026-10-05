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Красный Север

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Педагоги ДШИ из Надыма и Тарко-Сале попали в сотню лучших в России

Педагоги ДШИ из Надыма и Тарко-Сале попали в сотню лучших в России

Два ямальских педагога попали в сотню лучших по художественному образованию в стране. За победу они получат федеральную премию в размере 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба губернатора Ямала.

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