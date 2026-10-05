Педагоги ДШИ из Надыма и Тарко-Сале попали в сотню лучших в России

Два ямальских педагога попали в сотню лучших по художественному образованию в стране. За победу они получат федеральную премию в размере 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба губернатора Ямала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым