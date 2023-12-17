Спиваков: западные продюсеры запрещают музыкантам приезжать в Россию

Pravda Komsomolskaya/Russian Look Раньше Московский музыкальный фестиваль был международным, однако сейчас иностранных гостей на нем единицы, рассказал РЕН ТВ народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков.
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