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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 февраля 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 февраля 2023 года

Энергия дня восемнадцатого февраля две тысячи двадцать третьего года. Числовой вибрационный код 1107 =Гармония и Любовь в семейном кругу, когда всё в равновесии и согласии, не позволят проявиться порокам =Детский опыт приходится на самые пластичные для мозга времена и в прямом смысле лепит человека =Должны увидеть перспективы и приступить к реализации Великого Плана Трансмутации Пространства! = Духовность русского народа, несмотря на активность и происки тёмных Сил, всё же возрождается! ="Единственной настоящей ошибкой в Жизни является та ошибка, на которой мы ничему не научились" = Если кому-то изменяют, то проблема не в нём, а в том, кто изменяет, в его низкой натуре и отсутствии морали=Жизнерадостность - это не только признак здоровья, но ещё и самое действенное средство от болезней =Жить по собственным Программам Воплощения, слышать голос Души и реализовывать её Программы = Истины просты и доступны лишь великому сердцу, величие которого доступно только Богу = Капитализм - временное общественно-экономическое устройство в развитии восходящего Человечества = Космос по его Законам производит естественный отбор по состоянию сознания.

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