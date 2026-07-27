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Газета.ру

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Daily Star: в США нашли под землей древний бассейн, полный молока

Daily Star: в США нашли под землей древний бассейн, полный молока

В США исследователи нашли под землей древний бассейн, "полный молока", пишет Daily Star. В штате Нью-Мексико исследователи обнаружили необычный подземный водоем, который, предположительно, оставался изолированным от людей на протяжении сотен тысяч лет.

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