Daily Star: в США нашли под землей древний бассейн, полный молока

В США исследователи нашли под землей древний бассейн, "полный молока", пишет Daily Star. В штате Нью-Мексико исследователи обнаружили необычный подземный водоем, который, предположительно, оставался изолированным от людей на протяжении сотен тысяч лет.
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