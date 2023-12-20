В метро Москвы запустили поезд-выставку об уникальных городских проектах

На Сокольнической линии столичного метрополитена запустили тематический поезд, рассказывающий о важных градостроительных проектах города, о чем сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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