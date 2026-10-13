"Хотелось бы похудеть". Тимати снялся топлес и пожаловался на лишний вес

43-летний Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), отец троих детей, показал новые фото в личном блоге, на которых позирует топлес с бриллиантовыми украшениями и в очках, и пожаловался на лишний вес.
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