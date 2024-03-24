В геологической истории Земли не было «человеческой эры»

Группа геологов решила не отводить «человеческому возрасту» отдельного места в геологической хронологии Земли после того, как разошлась во мнениях о том, когда именно могла начаться наша эра, сообщает «phys.
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