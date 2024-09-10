Между РФ и Китаем могут возобновить железнодорожное сообщение

РЖД обсуждает возобновление пассажирского железнодорожного сообщения с Китаем. «Прорабатывается вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем — в этом заинтересованы все стороны, особенно правительство Забайкальского края в связи с перегруженностью автомобильного пункта пропуска», — рассказали в пресс-службе РЖД.