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Между РФ и Китаем могут возобновить железнодорожное сообщение

Между РФ и Китаем могут возобновить железнодорожное сообщение

РЖД обсуждает возобновление пассажирского железнодорожного сообщения с Китаем.     «Прорабатывается вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем — в этом заинтересованы все стороны, особенно правительство Забайкальского края в связи с перегруженностью автомобильного пункта пропуска», — рассказали в пресс-службе РЖД.

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