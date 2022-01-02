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Полицейские исполнили мечту 8-летнего ребенка из города Шелехова Иркутской области

Полицейские исполнили мечту 8-летнего ребенка из города Шелехова Иркутской области

В преддверии Нового года о мечте узнали правоохранители. Полицейский Дед Мороз отправился к школьнику в сопровождении сотрудников спецназа «Гром» регионального главка полиции.

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