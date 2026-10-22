CBS named J.J. Watt its lead NFL analyst and signed the Houston Texans legend to a multiyear contract, the network announced Thursday.
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