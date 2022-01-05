Эти однолетники Цветут всё лето и Не требуют большого ухода!)

Всем привет, дорогие читатели, сегодня мы с вами поговорим о многолетниках, которые цветут всё лето и не требует большого ухода!) Я уверена, что это для многих будет интересно и полезно) желаю вам приятного прочтения статьи! 1)Космея Начну с вами с прекрасного цветочка, который называется-Космея) Очень шикарный цветок, красивый окрас самого цветочка, и радует нас целое лето своим неприхотливым цветением) Но самое главное,что она низкорослая-вот в этом и есть вся прелесть!) Ещё мне нравится, то что космея сочетается со всеми другими цветами, из которых получаются шикарные букеты!) Самое главное, не переливать и не перекармливать! А ещё, некоторые жалуются на то,что у них космея не растёт потому что она посажена у них не на солнце!Запомните-для неё только солнечное место!) 2)Алиссум Это просто шикарный по красоте цветочек, он очень мне нравится и я советую другим его как раз таки сажать, вам я тоже советую, обещаю вам очень понравится!) Цветочек неприхотлив, очень красив и не требует много ухода) Самое главное не прикармливайте и не переливайте этот цветочек, если выполните все условия, то тогда он будет радовать вас своим прекрасным цветением!) Такой шикарный аромат,вы просто будете в шоке!) Его можно посеять там, где вы кушаете или там, где больше проводите время, потому что это просто очень шикарный и удивительный аромат) 3)Сальвия Очень люблю это растение, оно невероятно красивое и элегантное! Обратите внимание: Шесть правил ухода за клубничной грядкой осенью.