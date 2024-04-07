Оперативники пресекли в Краснодарском крае попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю в результате проверки информации, поученной оперативным путем, в лесополосе вблизи станицы Марьянской задержали 26-летнюю жительницу Краснодара, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков.
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