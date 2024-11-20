Британский суд отклонил иск LetterOne о принудительной продаже провайдера Upp

Высокий суд Лондона отклонил апелляцию инвестиционной компании LetterOne, связанной с российскими олигархами, по делу о принудительной продаже регионального провайдера широкополосной связи Upp, сообщает Reuters.
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