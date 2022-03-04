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Зеленов на вопрос о том, есть ли крыски типа Крыховяка среди легионеров «Спартака»: «Таких точно нет. Это слово не про нашу команду»

Пресс-атташе «Спартака» заявил, что легионеры не собираются покидать команду.  – Легионеры «Краснодара» могут уехать, есть фэйк про иностанцев «Сочи», уехали два тренера.

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