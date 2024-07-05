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Обнаружено практическое применение нового физического эффекта в магнитных муфтах

Обнаружено практическое применение нового физического эффекта в магнитных муфтах

﻿﻿В связи с необычайно сильным интересом к моей научной фотографии, по просьбам пикабушников рассказываю подробнее о Западном Магнитном Полюсе и его применении.

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