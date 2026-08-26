Блогерша Надежда Оболенцева объявила о рождении дочери

Блогерша Надежда Оболенцева сообщила о рождении дочери от мужа Евгения Швидлера. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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