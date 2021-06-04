SpaceX отправила в космос 5000 тихоходок и 128 светящихся кальмаров

Сегодня SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, на борту которого находится 3,3 тонны груза для Международной космической станции, включая исследовательские материалы, различное оборудование и новые солнечные батареи.
Сегодня SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, на борту которого находится 3,3 тонны груза для Международной космической станции, включая исследовательские материалы, различное оборудование и новые солнечные батареи.
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