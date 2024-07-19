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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирана мирные инициативы Путина по Украине

Мирные инициативы российского президента Владимира Путина по украинскому конфликту обсудили заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и посол Ирана в Москве Казем Джалали, сообщает внешнеполитическое ведомство России.

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