Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирана мирные инициативы Путина по Украине

Мирные инициативы российского президента Владимира Путина по украинскому конфликту обсудили заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и посол Ирана в Москве Казем Джалали, сообщает внешнеполитическое ведомство России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии