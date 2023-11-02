Главком ВСУ заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик

Конфликт на Украине зашел в тупик, ВСУ не смогут добиться прорыва. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный в интервью журналу The Economist "Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик.
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