Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Глобальный передел. Станет ли Центральная Азия очередной разменной пешкой?

Глобальный передел. Станет ли Центральная Азия очередной разменной пешкой?

В последнее время Вашингтон на мировой арене выглядит, мягко говоря, неубедительно. Только-только забылся фееричный провал американского командования в Афганистане, как вдруг как-то не так все пошло в Европе.

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