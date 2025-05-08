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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сушинский о «Локомотиве»: «Посильнее, чем в прошлом сезоне. Радулов – двигатель команды, напрягает соперника, заводит партнеров, даже по лавке ходит, бурчит что-то, не сидит»

Сушинский о «Локомотиве»: «Посильнее, чем в прошлом сезоне. Радулов – двигатель команды, напрягает соперника, заводит партнеров, даже по лавке ходит, бурчит что-то, не сидит»

Ярославский клуб сыграет в финале Кубка Гагарина против «Трактора».  – В чем сила нынешнего «Локомотива и сильнее ли он себя образца прошлого сезона? – Думаю, что посильнее.

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