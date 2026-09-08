Кто придет на смену российским военным в Армении Ереван не считает «жизненно необходимым» присутствие в Гюмри 102-й базы ВС РФ.
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